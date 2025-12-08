ЕС попытается выставить Трампа предателем Запада

Переговоры между представителями Украины и США во Флориде прошли в два этапа. Первый состоялся 30 ноября, по его итогам американский госсекретарь Марко Рубио назвал встречу продуктивной, однако добавил, что предстоит еще проделать большую работу. Он уточнил, что Россия тоже должна быть частью «уравнения» в этом вопросе. 2 декабря спецпредставитель Стив Уиткофф встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и провел с ним пятичасовую беседу. После этого состоялся еще один раунд переговоров во Флориде между спецпредставителями Вашингтона и Киева. Как сообщил по их итогам Bloomberg, несмотря на заявления Госдепа о конструктивном характере дискуссии, признаков какого-либо прогресса и оживления переговорного процесса нет.