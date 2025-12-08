Ричмонд
Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы его офиса

Владимир Зеленский впервые публично озвучил имена кандидатов на пост главы его офиса. По его словам, среди претендентов — первый вице-премьер Михаил Фёдоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов* и замруководителя офиса Павел Палиса.

Источник: Life.ru

Зеленский также заявил о наличии препятствий в процессе поиска преемников на текущие должности.

«Есть проблемы с тем, что кто-то должен их заменить на нынешних должностях», — отметил экс-комик.

Ранее сообщалось, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак после увольнения и исключения из СНБО, а также из ставки верховного главнокомандующего ВСУ мог уехать в Европу. Экс-чиновник, возможно, находится в Вене, где ему безопаснее и откуда он способен продолжать оказывать влияние на работу аппарата.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

