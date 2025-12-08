Ричмонд
Захарова: Москва отмечает переосмысление установок в Стратегии нацбезопасности США

«В новой редакции Стратегии национальной безопасности США отмечаем ряд положений, свидетельствующих о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок США, что особенно заметно на контрасте с ее предыдущей версией 2022 года», — подчеркнула дипломат.

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва в новой редакции Стратегии национальной безопасности США отмечает переосмысление внешнеполитических доктринальных установок Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Обновленная стратегия, в частности, содержит положения, которые закладывают основу для продолжения совместных усилий России и США по урегулированию конфликта в Украине. По ее словам, в Москве также надеются, что новая американская стратегия окажет отрезвляющее воздействие на Европу. -0-

