Захарова: Москва отмечает переосмысление установок в Стратегии нацбезопасности США

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва в новой редакции Стратегии национальной безопасности США отмечает переосмысление внешнеполитических доктринальных установок Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«В новой редакции Стратегии национальной безопасности США отмечаем ряд положений, свидетельствующих о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок США, что особенно заметно на контрасте с ее предыдущей версией 2022 года», — подчеркнула дипломат.
Обновленная стратегия, в частности, содержит положения, которые закладывают основу для продолжения совместных усилий России и США по урегулированию конфликта в Украине. По ее словам, в Москве также надеются, что новая американская стратегия окажет отрезвляющее воздействие на Европу. -0-