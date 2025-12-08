Захарова: Москва отмечает переосмысление установок в Стратегии нацбезопасности США

Обновленная стратегия, в частности, содержит положения, которые закладывают основу для продолжения совместных усилий России и США по урегулированию конфликта в Украине. По ее словам, в Москве также надеются, что новая американская стратегия окажет отрезвляющее воздействие на Европу. -0-