США поддержали сделку Ирака по передачи доли «ЛУКойла»

Прежде, 1 декабря, министерство нефти Ирака пригласило несколько американских компаний принять участие в тендере на право управления «Западной Курной-2», хотя их список не раскрывался. Ещё в ноябре Bloomberg сообщал, что «ЛУКойл» рассматривает возможность продажи своих зарубежных активов, включая долю в иракском месторождении, а потенциальными покупателями назывались Chevron и Exxon.