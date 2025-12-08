Орбан заявил, что договорился с Турцией о транзите российского газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о достижении соглашения с Турцией, гарантирующего бесперебойный транзит российского газа в Венгрию.
«Сегодня я договорился с господином президентом, что вы, турки, обеспечите безопасность маршрута, чтобы мы могли доставлять газ из России в Венгрию. От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута», — подчеркнул Орбан в ходе пресс-конференции в Стамбуле, организованной по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Перед началом переговоров с Эрдоганом Орбан поделился информацией о предварительных договоренностях с Россией о поставках газа в Венгрию, а также с США об исключении данных поставок из-под действия санкций. Таким образом, оставалось согласовать вопрос транзита с Турцией.
Ранее, 28 ноября, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, Орбан заявил о высокой оценке Венгрией стабильности и предсказуемости поставок российских энергоресурсов. Венгерский премьер также отметил заинтересованность своей страны в поддержании энергетического диалога с Российской Федерацией.