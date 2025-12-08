Захарова заявила о начале переосмысления внешней политики США

Отдельно Захарова указала на тезис о необходимости «положить конец восприятию НАТО как постоянно расширяющегося альянса». По её словам, США впервые официально ставят под сомнение прежнюю линию на расширение блока. В стратегии также нет призывов к наращиванию давления на Россию, однако, как отметила представитель МИД, Вашингтон обозначил курс на «энергетическое доминирование», что можно рассматривать как стремление вытеснять РФ с мировых энергорынков.