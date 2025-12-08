Орбан договорился с Эрдоганом о поставках российского газа через Турцию

«От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута. Подумайте о “Северном потоке”. Эта гарантия — серьезное дело», — сказал господин Орбан (цитата по М1). Он подчеркнул, что с начала года Венгрия импортировала 7,5 млрд куб. м газа по «Турецкому потоку».