Зеленский заявил об отказе Киева пойти на территориальные уступки

Владимир Зеленский по итогу визита в Лондон сообщил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта. При этом он подчеркнул, что территориальные разногласия остаются нерешёнными.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не может идти на уступки в территориальных вопросах, так как это противоречит как её основному закону, так и общепринятым нормам международного и морального права.

Кроме того, экс-комик заявил, что Европа и Украина к вечеру вторника, 9 декабря, подготовят свой вариант мирного плана. Затем его отправят США.

Ранее в Германии потребовали от Владимира Зеленского принять территориальные уступки. Там отметили, что в случае отказа от переговоров Киеву придётся полагаться только на помощь Европы. Это, в свою очередь, может привести к затягиванию конфликта и ещё большему ослаблению Украины.

