Европа готова допустить разгром ВСУ на поле боя

Президент России Владимир Путин 21 ноября в ходе совещания с постоянными членами Совбеза заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях, мечтая нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. «Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, сейчас не буду обсуждать эту сторону дела, но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя», — сказал глава государства.