В Кремле ответили, возможна ли встреча Путина и Трампа до Нового года

Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа до Нового года не планируется.

Источник: Комсомольская правда

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа до Нового года не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что тема встречи Путина и Трампа не обсуждалась в ходе переговоров в Москве со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

При этом, по словам Ушакова, Москва и Вашингтон сделали шаг вперед в контексте лучшего понимания позиций сторон в вопросе урегулирования на Украине.

