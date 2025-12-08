В Кремле ответили, возможна ли встреча Путина и Трампа до Нового года

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа до Нового года не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что тема встречи Путина и Трампа не обсуждалась в ходе переговоров в Москве со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
При этом, по словам Ушакова, Москва и Вашингтон сделали шаг вперед в контексте лучшего понимания позиций сторон в вопросе урегулирования на Украине.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше