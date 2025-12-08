Зеленский заявил об исключении из плана США спорных для Украины пунктов

Об этом сказал Владимир Зеленский, передаёт Интерфакс-Украина.
«Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли», — заявил он.
Глава киевского режима отметил, что компромисс по территориям к настоящему моменту не найден.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о своём разочаровании тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки.
