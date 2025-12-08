Ричмонд
Зеленский заявил об исключении из плана США спорных для Украины пунктов

Из американского мирного плана по Украине исключили положения, не устраивающие Украину.

Источник: Reuters

Об этом сказал Владимир Зеленский, передаёт Интерфакс-Украина.

«Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли», — заявил он.

Глава киевского режима отметил, что компромисс по территориям к настоящему моменту не найден.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о своём разочаровании тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки.

