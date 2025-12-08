Срок действия специального порядка, ранее установленный до 31 декабря текущего года, продлён до 1 апреля 2026 года. Данное продление является не первым, так как предыдущий указ переносил окончание срока действия особого порядка с начала октября на конец текущего года.
Ранее сообщалось, что страны Европейского союза предварительно договорились о полном отказе от российского трубопроводного газа к осени 2027 года и от сжиженного природного газа (СПГ) — к концу 2026 года. Такой шаг вынудит Европу закупать энергоресурсы преимущественно у США, что приведёт к значительному росту цен.
