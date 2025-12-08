Россия ждет от США конкретики по стратегическим потенциалам, заявили в МИД

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия все еще ждет от США конкретики по стратегическим наступательным и оборонительным потенциалам, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя новую стратегию безопасности Соединенных Штатов.
«Считаем обтекаемыми и положения о глобальной системе ПРО США “Золотой купол”. Мы все еще ждем от американской стороны конкретики относительно учета взаимозависимости стратегических наступательных и стратегических оборонительных потенциалов», — говорится в сообщении МИД РФ.
