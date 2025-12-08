Ричмонд
Президент Путин подписал указ о ротации в СПЧ

Президент исключил должность зампредседателя в обновленном составе СПЧ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о ротации в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщает телеграм-канал СПЧ.

Так, президент исключил должность заместителя председателя в обновленном составе президентского СПЧ. В обновленный состав совета вошли председатель «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник председателя правления фонда «Центр разработки и коммерциализации новых технологий» Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков и председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

Кроме того, указом президента из СПЧ исключен посмертно исполнительный директор агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский. Согласно документу, больше не входят в состав Совета еще четыре человека.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин подписал указ о новой стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране. Документ рассчитан до 2030 года с возможностью продления до 2036 года.