Путин: ПА ОДКБ вносит заметный вклад в гармонизацию законодательства в сфере безопасности

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская ассамблея (ПА) ОДКБ вносит заметный вклад в гармонизацию законодательства в сфере обороны и безопасности входящих в состав организации стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателями парламентов государств — членов ОДКБ, сообщает ТАСС.
Российский лидер особо выделил модельный закон по вопросам противодействия терроризму. По словам Путина, он является одним из существенных элементов нормативной базы, без которой на практическом уровне очень трудно принимать решения.
Президент РФ также отметил значимость совместных политических заявлений. По его словам, принятое 8 декабря заявление по тематике обеспечения безопасности в условиях многополярного мира «имеет серьезное значение и дает очень хороший сигнал на внешний контур».
Путин также заверил, что Россия в рамках своего председательства в ОДКБ в 2026 году будет делать все, что касается укрепления организации. Речь идет о преемственности по всем основным направлениям. «Это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия», — сказал российский лидер.
Владимир Путин 8 декабря принял в Кремле членов ПА ОДКБ. Участие во встрече приняли председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов и председатель парламента Таджикистана Файзали Идизода. -0-