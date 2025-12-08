Путин: ПА ОДКБ вносит заметный вклад в гармонизацию законодательства в сфере безопасности

Путин также заверил, что Россия в рамках своего председательства в ОДКБ в 2026 году будет делать все, что касается укрепления организации. Речь идет о преемственности по всем основным направлениям. «Это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия», — сказал российский лидер.