Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский: Украине нужно $15 млрд на закупку оружия по программе PURL

На 2025 год «не хватало $1,5 млрд», но Нидерланды 8 декабря выделили $700 млн, утверждает Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что Украине требуется $15 млрд по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) для закупки вооружений в 2026 году.

«Программа PURL нуждается в $15 млрд. На этот год не хватало [$]1,5 млрд, но Нидерланды сегодня выделили [$]700 млн. Теперь не хватает [$]800 млн», — приводит его слова украинское издание «Новости. Live» в своем Telegram-канале.

Инициатива PURL была запущена президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Этот механизм позволяет союзникам по НАТО выкупать вооружения для Украины из американских запасов. Поставки по линии PURL должны происходить каждые две-три недели.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше