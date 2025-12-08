Зеленский: Украине нужно $15 млрд на закупку оружия по программе PURL

«Программа PURL нуждается в $15 млрд. На этот год не хватало [$]1,5 млрд, но Нидерланды сегодня выделили [$]700 млн. Теперь не хватает [$]800 млн», — приводит его слова украинское издание «Новости. Live» в своем Telegram-канале.