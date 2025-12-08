Песков: Речи о встрече Путина и Трампа до конца года пока не идет

5 декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что сейчас в графике Владимира Путина отсутствует телефонный разговор с Дональдом Трампом. При этом политик подчеркнул, что подобные переговоры можно очень легко организовать. В пример Ушаков привел встречу в Анкоридже, о которой Москва узнала за три дня до ее проведения.