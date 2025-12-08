Ричмонд
Песков: Речи о встрече Путина и Трампа до конца года пока не идет

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года сейчас не рассматривается. Проведение такого саммита потребует должной подготовки. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Пока об этом речи не идет. Встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной. Чтобы она стала результативной, нужно провести работу на экспертном уровне, который вот сейчас ведется, — высказался представитель Кремля в эфире Первого канала.

5 декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что сейчас в графике Владимира Путина отсутствует телефонный разговор с Дональдом Трампом. При этом политик подчеркнул, что подобные переговоры можно очень легко организовать. В пример Ушаков привел встречу в Анкоридже, о которой Москва узнала за три дня до ее проведения.

21 ноября Владимир Путин заявил, что во время консультаций на Аляске Москва согласилась проявить гибкость в подходе к украинскому урегулированию. При этом российский лидер отметил, что мирный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине обсуждался еще до встречи в Анкоридже.

