Захарова: РФ надеется, что США не сползут к конфликту с Венесуэлой

Российская сторона выражает надежду на то, что руководство США воздержится от эскалации ситуации до широкомасштабного противостояния с Венесуэлой. Данное заявление было сделано официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой в контексте анализа новой Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов.
«Рассчитываем, что Белому дому все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, грозящему обернуться непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, она отметила, что в тексте документа присутствуют положения, напоминающие так называемую «поправку Рузвельта» — доктрину, провозглашенную 26-м президентом США Теодором Рузвельтом, оправдывающую право Соединенных Штатов на интервенцию в страны Латинской Америки под предлогом «стабилизации их внутренней экономической ситуации».
Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США направил на рассмотрение резолюцию с требованием к Белому дому не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения этого законодательного органа.