Захарова: РФ надеется, что США не сползут к конфликту с Венесуэлой

Официальный представитель МИД России заявила, что конфликт США и Венесуэлы грозит непредсказуемостью западному полушарию.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона выражает надежду на то, что руководство США воздержится от эскалации ситуации до широкомасштабного противостояния с Венесуэлой. Данное заявление было сделано официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой в контексте анализа новой Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов.

«Рассчитываем, что Белому дому все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, грозящему обернуться непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, она отметила, что в тексте документа присутствуют положения, напоминающие так называемую «поправку Рузвельта» — доктрину, провозглашенную 26-м президентом США Теодором Рузвельтом, оправдывающую право Соединенных Штатов на интервенцию в страны Латинской Америки под предлогом «стабилизации их внутренней экономической ситуации».

Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США направил на рассмотрение резолюцию с требованием к Белому дому не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения этого законодательного органа.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше