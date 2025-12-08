Захарова оценила упоминание России в новой Стратегии нацбезопасности США

Упоминание России в обновленной Стратегии национальной безопасности США важно само по себе. Однако из документа становится ясно, что Вашингтон все еще стремится вытеснить Москву с глобальных энергорынков. Об этом в понедельник, 8 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.