Захарова оценила упоминание России в новой Стратегии нацбезопасности США

Упоминание России в обновленной Стратегии национальной безопасности США важно само по себе. Однако из документа становится ясно, что Вашингтон все еще стремится вытеснить Москву с глобальных энергорынков. Об этом в понедельник, 8 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
— Тем не менее, не называя прямо Москву, в новой редакции «Стратегии» Вашингтон громко обозначил планы достижения «энергетического доминирования» путем «снижения влияния противников», — передает слова дипломата официальный сайт внешнеполитического ведомства.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь обратил внимание на то, что этот документ США во многом соответствуют и взглядам России. По его словам, Москва рассчитывает, что Стратегия станет основной для будущей совместной работы с Вашингтоном по урегулированию российско-украинского военного конфликта.
США в том же документе указали, что считают своим главным интересом мирное урегулирование военного конфликта России и Украины. Вашингтон уверен, что поиск компромисса между Москвой и Киевом позволит стабилизировать экономику стран Европейского союза и Великобритании.