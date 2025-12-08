Ричмонд
Захарова оценила упоминание России в новой Стратегии нацбезопасности США

Упоминание России в обновленной Стратегии национальной безопасности США важно само по себе. Однако из документа становится ясно, что Вашингтон все еще стремится вытеснить Москву с глобальных энергорынков. Об этом в понедельник, 8 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Тем не менее, не называя прямо Москву, в новой редакции «Стратегии» Вашингтон громко обозначил планы достижения «энергетического доминирования» путем «снижения влияния противников», — передает слова дипломата официальный сайт внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь обратил внимание на то, что этот документ США во многом соответствуют и взглядам России. По его словам, Москва рассчитывает, что Стратегия станет основной для будущей совместной работы с Вашингтоном по урегулированию российско-украинского военного конфликта.

США в том же документе указали, что считают своим главным интересом мирное урегулирование военного конфликта России и Украины. Вашингтон уверен, что поиск компромисса между Москвой и Киевом позволит стабилизировать экономику стран Европейского союза и Великобритании.

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
