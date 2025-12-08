Песков заявил об отсутствии планов по встрече Путина и Трампа до конца года

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа до конца текущего года не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Пока об этом речи не идет. Встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной. Чтобы она стала результативной, нужно провести работу на экспертном уровне, который вот сейчас ведется», — отметил представитель Кремля.
Песков также сообщил, что российская сторона пока еще не знает итогов трехдневных переговоров США и Украины во Флориде. «Вот когда узнаем, тогда будет понятно, как двигаться и куда дальше», — сказал он. -0-