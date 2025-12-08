Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил об отсутствии планов по встрече Путина и Трампа до конца года

«Пока об этом речи не идет. Встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной. Чтобы она стала результативной, нужно провести работу на экспертном уровне, который вот сейчас ведется», — отметил представитель Кремля.

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа до конца текущего года не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока об этом речи не идет. Встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной. Чтобы она стала результативной, нужно провести работу на экспертном уровне, который вот сейчас ведется», — отметил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что российская сторона пока еще не знает итогов трехдневных переговоров США и Украины во Флориде. «Вот когда узнаем, тогда будет понятно, как двигаться и куда дальше», — сказал он. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше