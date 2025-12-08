Песков: Сложную работу по мирному плану нужно вести за закрытыми дверями

Вся сложная работа по урегулированию конфликта на Украине должна вестись за закрытыми дверями. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«Ведется очень сложная работа, она должна вестись за закрытыми дверями», — сообщил представитель Кремля.
Накануне Песков сообщил, что Москва пока не получала результаты переговоров между Вашингтоном и Киевом во Флориде.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков, в свою очередь, сравнил переговоры с американцами по Украине с непростой дорогой. Некоторые вопросы требуют от США серьезных, радикальных изменений в бумагах, которые постоянно в движении, объяснил он.
Напомним, помощник президента РФ также отметил, что новая администрация США отличается от инициаторов украинского конфликта. По его словам, при Дональде Трампе конфликт на Украине не начался бы.