Зеленский впервые публично перечислил кандидатов на пост главы своего офиса

Шмыгаль и Буданов* вошли в список кандидатов на пост нового главы офиса Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые публично перечислил кандидатов на пост руководителя своего офиса после отставки Андрея Ермака. Об этом сообщают украинское СМИ.

Согласно источнику, в список кандидатов на пост главы офиса Зеленского вошли глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, первый вице-премьер страны Михаил Федоров, первый замглавы МИД Сергей Кислица. Также может быть рассмотрена кандидатура замглавы офиса Зеленского по военным вопросам Павла Палисы и председателя ГУР Кирилла Буданова*.

Напомним, что Андрей Ермак ушел в отставку с поста главы офиса Зеленского 28 ноября 2025 года. При этом глава киевского режима продолжает разрывать последние связи со своим бывшим сторонником, подписывая указы о лишении Ермака последних занимаемых им должностей в госорганах власти и управления.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.