Зеленский впервые публично перечислил кандидатов на пост главы своего офиса

Напомним, что Андрей Ермак ушел в отставку с поста главы офиса Зеленского 28 ноября 2025 года. При этом глава киевского режима продолжает разрывать последние связи со своим бывшим сторонником, подписывая указы о лишении Ермака последних занимаемых им должностей в госорганах власти и управления.