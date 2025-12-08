Зеленский впервые публично перечислил кандидатов на пост главы своего офиса

Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые публично перечислил кандидатов на пост руководителя своего офиса после отставки Андрея Ермака. Об этом сообщают украинское СМИ.
Согласно источнику, в список кандидатов на пост главы офиса Зеленского вошли глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, первый вице-премьер страны Михаил Федоров, первый замглавы МИД Сергей Кислица. Также может быть рассмотрена кандидатура замглавы офиса Зеленского по военным вопросам Павла Палисы и председателя ГУР Кирилла Буданова*.
Напомним, что Андрей Ермак ушел в отставку с поста главы офиса Зеленского 28 ноября 2025 года. При этом глава киевского режима продолжает разрывать последние связи со своим бывшим сторонником, подписывая указы о лишении Ермака последних занимаемых им должностей в госорганах власти и управления.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.