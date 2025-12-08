Вадефуль предупредил Макрона о последствиях введения ЕС пошлин для КНР

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль скептически отнесся к заявлению президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Евросоюз намерен ввести торговые пошлины в отношении китайских товаров. По мнению министра, в результате может быть достигнут «эффект пинг-понга», пишет DPA.
Вадефуль считает, что более высокие пошлины — это «крайняя мера», он также выразил сомнения в их эффективности.
«Потому что, если попасть в такой цикл, то обычно возникает эффект пинг-понга или раскручивание спирали с дальнейшими ответными реакциями, а это только вредит свободной торговле», — сказал министр.
Ранее Макрон предупредил Пекин, что Европейский союз может ввести пошлины на китайские товары по примеру США, если КНР не примет меры для сокращения торгового дисбаланса с ЕС. Он также предложил обоюдный отказ от «агрессивной торговой политики» и призвал китайские компании активнее инвестировать в европейскую экономику.