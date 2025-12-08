Вадефуль предупредил Макрона о последствиях введения ЕС пошлин для КНР

Ранее Макрон предупредил Пекин, что Европейский союз может ввести пошлины на китайские товары по примеру США, если КНР не примет меры для сокращения торгового дисбаланса с ЕС. Он также предложил обоюдный отказ от «агрессивной торговой политики» и призвал китайские компании активнее инвестировать в европейскую экономику.