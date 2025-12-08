Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху назвал контакты с Путиным жизненно важными для Израиля

Премьер Израиля отметил, что контакты с Путиным остаются ключевыми для страны.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным служат жизненно важным интересам страны, включая защиту северной границы. Об этом политик сообщил во время выступления в парламенте.

«Я регулярно общаюсь с Путиным. Эта личная связь на протяжении десятилетий служит нашим жизненно важным интересам, в том числе и сейчас, когда нам пытаются помешать защитить нашу северную границу», — отметил израильский премьер.

Нетаньяху подчеркнул, что за последние два года Израиль существенно укрепил отношения с Россией, США, Индией и Германией.

Ранее KP.RU писал, что президент Израиля Исаак Герцог отклонил просьбу главы США Дональда Трампа о помиловании Нетаньяху. Герцог отметил, что уважает мнение американского лидера, но подчеркнул суверенитет Израиля и необходимость рассматривать любые вопросы о превентивном помиловании по существу.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше