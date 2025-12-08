Нетаньяху назвал контакты с Путиным жизненно важными для Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным служат жизненно важным интересам страны, включая защиту северной границы. Об этом политик сообщил во время выступления в парламенте.
«Я регулярно общаюсь с Путиным. Эта личная связь на протяжении десятилетий служит нашим жизненно важным интересам, в том числе и сейчас, когда нам пытаются помешать защитить нашу северную границу», — отметил израильский премьер.
Нетаньяху подчеркнул, что за последние два года Израиль существенно укрепил отношения с Россией, США, Индией и Германией.
Ранее KP.RU писал, что президент Израиля Исаак Герцог отклонил просьбу главы США Дональда Трампа о помиловании Нетаньяху. Герцог отметил, что уважает мнение американского лидера, но подчеркнул суверенитет Израиля и необходимость рассматривать любые вопросы о превентивном помиловании по существу.