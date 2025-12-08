Ричмонд
Зеленский заявил, что новые предложения по мирному плану передадут США 9 декабря

«Я думаю, план будет готов где-то завтра к вечеру. Думаю, мы изучим его еще раз и передадим США», — сказал Зеленский. При этом он заявил, что «план был сокращен с 28 пунктов до 20», а также что компромисс по вопросу территорий «пока не найден».

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский заявил, что 9 декабря США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

«Я думаю, план будет готов где-то завтра к вечеру. Думаю, мы изучим его еще раз и передадим США», — сказал Зеленский. При этом он заявил, что «план был сокращен с 28 пунктов до 20», а также что компромисс по вопросу территорий «пока не найден».

8 декабря Зеленский прибыл в Лондон и встретился с главой британского правительства Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения хода переговоров об урегулировании конфликта в Украине.

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов в Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

6 декабря в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов. -0-

