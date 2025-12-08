Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь подтвердил, что Украина не готова идти на уступки по территориальному вопросу. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на его выступление перед журналистами.
Зеленский уточнил, что компромисс по территориям пока не найден. Он снова, игнорируя реальность и волеизъявление жителей новых регионов России, заявил, что Украина якобы «не имеет права отдавать свои территории ни по конституции, ни по международному, ни по моральному праву».
Зеленский утверждает, что США настроены на поиск компромисса, однако остаются «сложные вопросы», которые требуют дальнейшего обсуждения.
Ранее президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что новые территории навсегда останутся в составе России и этот вопрос не подлежит обсуждению. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва не намерена «торговать» территориями. По его словам, жители новых регионов сами приняли решение стать частью России.