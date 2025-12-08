Зеленский: Киев передаст США новые предложения по мирному плану 9 декабря

Украина 9 декабря передаст США новый вариант мирного плана, который появился по итогам встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с европейскими лидерами, пишет ТАСС.
«Я думаю, план будет готов где-то завтра к вечеру. Думаю, мы изучим его еще раз и передадим США», — приводит агентство слова Зеленского.
Украинский лидер также сказал, что американский план, состоявший из 28 пунктов, теперь включает лишь 20. Зеленский также отметил, что компромисс по территориальному вопросу «пока не найден».
Ранее Трамп заявил, что Зеленский не прочитал мирный план США относительно урегулирования конфликта на Украине и отметил, что разочарован.
При этом Зеленский отмечал, что в рамках переговоров об урегулировании конфликта до сих пор не достигнуто консенсуса относительно будущего Донбасса.