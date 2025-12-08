Совет Госдумы решил наградить медалью посла РФ в Белоруссии Грызлова

Совет Госдумы постановил отметить заслуги российского посла в Белоруссии Бориса Грызлова, наградив его медалью палаты парламента. Награда присуждена за его вклад в укрепление международных отношений и развитие парламентаризма.
«Совет Думы принял решение наградить медалью Государственной думы чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Беларусь Бориса Грызлова», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.
Почетная награда будет вручена в знак признания значительного вклада в продвижение международных связей, идеалов парламентаризма и за долгий срок безупречной работы.
Грызлов ранее занимал пост председателя Государственной Думы четвертого (2003−2007) и пятого (2007−2011) созывов, а с 2022 года перешел на дипломатическую службу.
Ранее сообщалось, что медалью Госдумы награжден российский режиссер Никита Михалков за вклад в развитие культуры.