Совет Госдумы решил наградить медалью посла РФ в Белоруссии Грызлова

Бориса Грызлова наградят медалью за большой вклад в развитие международных связей.

Источник: Аргументы и факты

Совет Госдумы постановил отметить заслуги российского посла в Белоруссии Бориса Грызлова, наградив его медалью палаты парламента. Награда присуждена за его вклад в укрепление международных отношений и развитие парламентаризма.

«Совет Думы принял решение наградить медалью Государственной думы чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Беларусь Бориса Грызлова», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Почетная награда будет вручена в знак признания значительного вклада в продвижение международных связей, идеалов парламентаризма и за долгий срок безупречной работы.

Грызлов ранее занимал пост председателя Государственной Думы четвертого (2003−2007) и пятого (2007−2011) созывов, а с 2022 года перешел на дипломатическую службу.

Ранее сообщалось, что медалью Госдумы награжден российский режиссер Никита Михалков за вклад в развитие культуры.