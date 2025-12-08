Зеленский заявил об исключении из плана Трампа спорных для Украины пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с европейскими лидерами. Центральной темой переговоров стали предоставление Киеву надежных гарантий безопасности и планирование реконструкции Украины. Украинский лидер после встречи отметил, что так называемый мирный план Трампа был сокращен, а компромисс по территориальному вопросу так и не был найден. Зеленский заявил, что Европа и Украина разрабатывают свой вариант мирного плана и собираются передать его американской стороне уже 9 декабря. Подробности — в материале «Газеты.Ru».