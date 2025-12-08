Зеленский заявил об исключении из плана Трампа спорных для Украины пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с европейскими лидерами. Центральной темой переговоров стали предоставление Киеву надежных гарантий безопасности и планирование реконструкции Украины. Украинский лидер после встречи отметил, что так называемый мирный план Трампа был сокращен, а компромисс по территориальному вопросу так и не был найден. Зеленский заявил, что Европа и Украина разрабатывают свой вариант мирного плана и собираются передать его американской стороне уже 9 декабря. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
В Лондоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.
Зеленский прилетел в Лондон днем 8 сентября. У трапа самолета его встретил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
«Запланированы встречи и координационные переговоры с нашими европейскими партнерами. Мы объединяем наши усилия, чтобы завершить эту войну достойным миром для Украины. Безопасность должна быть гарантирована», — написал после своего прибытия в Лондон украинский лидер.
Стармер назвал переговоры возможностью конфиденциально обсудить мирный план президента США Дональда Трампа и «добиться прогресса». Как рассказали в Елисейском дворце, ~центральными темами встречи стали предоставление Киеву надежных гарантий безопасности и планирование реконструкции Украины~.
О чем говорили?
Премьер-министр Великобритании, который принимал лидеров на Даунинг-стрит, снова заявил о необходимости справедливого и прочного мирного урегулирования на Украине.
«Мы находимся на критическом этапе в процессе достижения мира. Принципы остаются прежними: мы поддерживаем Украину, и если должно быть прекращение огня, оно должно быть справедливым и долгосрочным», — подчеркнул он.
В ответ Зеленский поблагодарил Стармера за организацию встречи и назвал ее важным моментом для обсуждения всех «чувствительных» вопросов. Он также упомянул о важности единства между Европой, Украиной и США, отметив, что существуют вещи, с которыми Киев не сможет справиться без своих американских и европейских партнеров.
Президент Франции в свою очередь заявил, что у Европы «на руках много козырей». В качестве «позитивных сигналов» он привел украинское сопротивление, усилия союзников по финансированию и вооружению Киева, а также эффект от антироссийских санкции. Главным же вопросом на данный момент Макрон назвал сближение позиций Европы и США, которое, по его мнению, поможет завершить мирные переговоры.
Канцлер Германии также пообещал, что европейские страны будут поддерживать Украину, поскольку «судьба этой страны — это судьба Европы». Мерц подчеркнул, что скептически относится к «некоторым деталям, полученным из документов от США», и упомянул, что хочет обсудить этот вопрос на встрече. После этого переговоры продолжились в закрытом режиме.
Чем закончилась встреча?
После встречи Зеленский также провел двусторонние переговоры со Стармером, после чего покинул Даунинг-стрит. Итоги своего визита в Лондон президент подвел в своем Telegram-канале.
«Сегодня мы подробно обсудили нашу совместную дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и последующих шагов. Отдельно мы поговорили о дальнейшей оборонной поддержке Украины. Я благодарю лидеров за готовность быть с нашим народом и помогать на пути к установлению мира», — написал Зеленский.
Впоследствии украинский лидер также пообщался со СМИ. Он сообщил, что.
мирный план Трампа был сокращен с 28 до 20 пунктов. Из документа убрали противоречивые для Украины положения, однако компромисс по территориальному вопросу так и не был найден.
По словам Зеленского, американцы хотят его достичь, но когда вопрос заходит о территориях — предложений у них нет. Отдельно украинский лидер уточнил, что Киев не будет менять территории на гарантии безопасности.
Также он заявил, что у Дональда Трампа есть свое видение того, как должен закончится конфликт на Украине, и оно отличается от позиции Киева. Накануне западные СМИ сообщили, что президент США якобы настаивает на выводе украинских войск из Донбасса.
Говоря о прошедшей в Лондоне встрече, Зеленский назвал ее продуктивной и отметил, что ~Европа и Украина готовят свой вариант мирного плана, который планируют передать США уже 9 декабря~.
Источники The Guardian сообщили, что подготовка документа находится на завершающем этапе, однако сторонам еще предстоит доработать вопросы надежных гарантий безопасности и предложений по послевоенному восстановлению Украины.