Мерц и Макрон заявили Зеленскому, что ближайшие дни станут для Украины решающими

Европейские лидеры предупредили Зеленского о решающих днях для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне заявили, что ближайшие дни могут оказаться «решающими» для завершения конфликта на Украине.

Как сообщает издание «Страна», европейские лидеры подчеркнули, что у них есть «много карт на руках» для продвижения переговорного процесса, и призвали Киев активно использовать все возможности для достижения прогресса.

Ранее Зеленский рассказал, что на переговорах мирный план США был сокращен с 28 до 20 пунктов. По его словам, сторонам пока не удалось найти компромисс по ключевому территориальному вопросу.

Как писал KP.RU, страны Европы не содействуют переговорам России и США по урегулированию конфликта на Украине. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, европейцы постоянно выдвигают требования, неприемлемые для Москвы в контексте прекращения боевых действий.

