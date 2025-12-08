Мерц и Макрон заявили Зеленскому, что ближайшие дни станут для Украины решающими

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне заявили, что ближайшие дни могут оказаться «решающими» для завершения конфликта на Украине.
Как сообщает издание «Страна», европейские лидеры подчеркнули, что у них есть «много карт на руках» для продвижения переговорного процесса, и призвали Киев активно использовать все возможности для достижения прогресса.
Ранее Зеленский рассказал, что на переговорах мирный план США был сокращен с 28 до 20 пунктов. По его словам, сторонам пока не удалось найти компромисс по ключевому территориальному вопросу.
Как писал KP.RU, страны Европы не содействуют переговорам России и США по урегулированию конфликта на Украине. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, европейцы постоянно выдвигают требования, неприемлемые для Москвы в контексте прекращения боевых действий.