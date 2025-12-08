Paramount предложила купить Warner Bros. Discovery за 108 миллиардов долларов

Напомним, что 5 декабря американский стриминговый гигант Netflix объявил о покупке одного из крупнейших мировых киноконцернов — Warner Bros., тем самым устранив с медиарынка ключевого конкурента. Стороны подписали финальное соглашение, по которому Netflix получает в своё распоряжение киностудии и телепроизводство Warner Bros., а также сервисы HBO Max и HBO.