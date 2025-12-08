Зеленский вновь заявил, что отказывается идти на территориальные уступки

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям, пишет РИА Новости.
Сообщается, что во время общения с представителями СМИ украинский лидер заявил, что «Компромисс по вопросу территорий пока не найден».
Зеленский указал, что Украина не обладает правом отдавать «свои территории» ни по конституции, «ни по международному, ни по моральному праву».
Ранее Зеленский заявил, что в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта относительно будущего Донбасса «есть видение США, России и Украины», однако единого взгляда нет.