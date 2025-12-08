Зеленский сократил мирный план Трампа до 20 пунктов

Ранее британский премьер Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и французский президент Эмманюэль Макрон заявили, что продолжат поддерживать Киев как в конфликте, так и на переговорах, чтобы обеспечить справедливое и устойчивое урегулирование. Макрон выразил надежду на скорое завершение конфликта и подчеркнул, что любые переговоры должны проводиться в духе взаимоуважения и сотрудничества.