Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский сократил мирный план Трампа до 20 пунктов

Киев намерен представить Вашингтону обновлённый вариант мирного плана президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов и исключающий положения, которые украинская сторона считает неприемлемыми. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Источник: Life.ru

«Было 28 пунктов, стало 20», — приводит слова Зеленского издание УНИАН.

По словам экс-комика, разногласия по территориальной теме сохраняются. В процессе обсуждений подчёркнуто, что спорные вопросы остаются, а поиск компромисса продолжается. При этом Киев отмечает, что Украина не имеет права допускать передачу территорий.

План мирного урегулирования будет представлен Вашингтону 9 декабря.

Ранее британский премьер Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и французский президент Эмманюэль Макрон заявили, что продолжат поддерживать Киев как в конфликте, так и на переговорах, чтобы обеспечить справедливое и устойчивое урегулирование. Макрон выразил надежду на скорое завершение конфликта и подчеркнул, что любые переговоры должны проводиться в духе взаимоуважения и сотрудничества.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше