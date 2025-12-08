«Европартнеры подпоют»: Мирошник рассказал об истинных целях переговоров Зеленского в Лондоне

«Они явно сливают план Трампа. Весь лондонский сходнячок заточен под поиск лояльных формулировок, неприемлемых для России. Далее их должен озвучить Зеленский, а европартнеры подпоют про “недоговороспособность” России», — отметил дипломат.
Мирошник подчеркнул, что завершение конфликта не входит в интересы ни Зеленского, ни ряда европейских стран. Они преследуют собственные стратегические цели на Украине.
Ранее Зеленский уже рассказал, что совместно с лидерами стран ЕС 8 декабря будут приняты некие «важные решения». В Лондоне он проводит переговоры с лидерами Франции, Германии и Британии. Зеленский совместно с соратниками успел сократить мирный план США с 28 до 20 пунктов.