Трамп может отказаться от урегулирования на Украине, заявил Уитакер

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп может отказаться от усилий по украинскому урегулированию, если решит, что мирное соглашение между Россией и Украиной невозможно, заявил в понедельник постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере», — сообщил чиновник телеканалу Fox News.
При этом Уитакер выразил уверенность, что Вашингтон уже близок к урегулированию конфликта и продолжает добиваться значительного прогресса в переговорном процессе.
Постпред при альянсе также призвал продолжить работу команд переговорщиков.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России «стратегическое поражение» на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.