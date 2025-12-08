Путин продлил запрет на покупку доли в иностранных компаниях без разрешения ЦБ

Ранее Путин заявил о расчёте на то, что повышение НДС до 22% не станет постоянным. По его словам, решение об увеличении ставки было принято после обсуждений с экспертами. Глава государства пояснил, что данную меру поддержали как Центробанк, так и Министерство финансов, поскольку она была оценена как наиболее прозрачный инструмент из всех возможных.