Европа и Украина готовят собственный вариант мирного плана по урегулированию конфликта. Об этом журналистам заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Европейско-украинская версия будет готова уже завтра вечером, после чего ее отправят США», — сообщил он, слова политика передает украинское издание «Страна».
Зеленский также подчеркнул, что Киев совместно с европейскими союзниками пока не нашли компромисс по вопросу территорий. Ранее глава киевского режима сообщил, что мирный план по Украине, предложенный США, был сокращен с 28 до 20 пунктов.
Как заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, Европа постоянно выдвигает неприемлемые для Москвы требования по урегулированию конфликта. Политик подчеркнул, что европейские страны не способствуют мирным переговорам России и США, замедляя достижение мира.