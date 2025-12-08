NYT: Мексика отказалась выслать 20 дипломатов по просьбе США

Соединенные Штаты Америки попросили Мексику выслать «российских шпионов», якобы выдающих себя за дипломатов, однако получили отказ, пишет New York Times, ссылаясь на полученную от американских чиновников информацию.
«По словам пяти чиновников, ЦРУ даже составило список из более чем двух десятков российских шпионов, но мексиканские власти отказались высылать их из страны», — говорится в сообщении.
В статье говорится, что такие требования к властям Мексики предъявляла администрация США при президенте Джо Байдене, однако с приходом Дональда Трампа не ясно, актуальны ли призывы Вашингтоне выслать якобы шпионов.
Российское посольство в Мехико в комментарии газете напомнило, что российские дипломаты нередко «попадают под прицел необоснованных обвинений в шпионаже», при этом Москва и Мехико имеют обширные двусторонние отношения.