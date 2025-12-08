Британский политик Султана потребовала провести референдум о монархии

Основатель британской партии «Твоя партия» Зара Султана потребовала провести в стране референдум по поводу целесообразности сохранения монархии, передает GB News.
«Зара Султана потребовала провести “референдум о монархии” после того, как на партийном съезде прозвучали призывы к ее отмене», — сказано в материале.
Как заявила Зара Султана, важно, чтобы в Великобритании «сформулировали другую версию общества и экономики», необходимо «поговорить о демократизации общества».
При этом телеканал отмечает, что, согласно данным недавнего опроса, около 62% британцев поддерживают сохранение монархии.
Ранее сообщалось, что король Карл III стал пятым в списке наиболее возрастных монархов в британской истории.