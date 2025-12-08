Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский политик Султана потребовала провести референдум о монархии

Британский политик Зара Султана заявила, что необходимо «поговорить о демократизации общества» в Великобритании.

Источник: Аргументы и факты

Основатель британской партии «Твоя партия» Зара Султана потребовала провести в стране референдум по поводу целесообразности сохранения монархии, передает GB News.

«Зара Султана потребовала провести “референдум о монархии” после того, как на партийном съезде прозвучали призывы к ее отмене», — сказано в материале.

Как заявила Зара Султана, важно, чтобы в Великобритании «сформулировали другую версию общества и экономики», необходимо «поговорить о демократизации общества».

При этом телеканал отмечает, что, согласно данным недавнего опроса, около 62% британцев поддерживают сохранение монархии.

Ранее сообщалось, что король Карл III стал пятым в списке наиболее возрастных монархов в британской истории.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше