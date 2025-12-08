Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Россия пока не знает результаты переговоров США и Украины во Флориде

Кремль не располагает сведениями об итогах состоявшихся во Флориде переговоров между представителями США и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, понимание результатов этих консультаций необходимо для определения дальнейших действий российской стороны.

«Мы пока не знаем, чем завершились переговоры с украинцами у американцев во Флориде. Вот когда узнаем, тогда будет понятно, как двигаться и куда (двигаться. — Прим. Life.ru) дальше», — сказал он в эфире Первого канала.

Представитель Кремля отметил, что информация о содержании переговоров важна для принятия решений, в том числе касающихся возможной встречи президентов России и США до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность оказания давления на Украину с целью достижения территориальных уступок, которые необходимы для мирного урегулирования конфликта. В Германии также заявили о необходимости для Киева рассмотреть вариант территориальных уступок. В противном случае, Украине придется рассчитывать исключительно на европейскую помощь, что может привести к затягиванию конфликта.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше