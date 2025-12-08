Ричмонд
Японский премьер сообщила о пострадавших в результате землетрясения

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на экстренном брифинге в своей канцелярии сообщила о семи пострадавших в результате землетрясения. Об этом пишет РИА Новости.

«К этому часу есть информация о семи пострадавших, мы продолжаем уточнять информацию по ущербу», — сказала Такаити.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в районе северной префектуры Аомори, объявлена угроза цунами, сообщало главное метеорологическое управление Японии.

Максимальная высота цунами к этому часу составила 70 см.

Подземные толчки ощущались в Токио.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км у восточного побережья префектуры Аомори. -0-

