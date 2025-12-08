Японский премьер сообщила о пострадавших в результате землетрясения

Узнать больше по теме

«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии

21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.