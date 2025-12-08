Путин продлил на 2 года запрет по сделкам с долями «недружественных» иностранцев

Напомним, ранее Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, дал поручение о немедленном начале реализации программы структурной перестройки экономики, рассчитанной до 2030 года. Программа направлена на создание современных высокооплачиваемых рабочих мест в технологичных отраслях и производствах с высокой добавленной стоимостью, а также на рост доли потребления отечественных товаров.