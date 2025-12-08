Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин продлил на 2 года запрет по сделкам с долями «недружественных» иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничений на совершение сделок с долями иностранных граждан из недружественных государств в стратегически значимых компаниях РФ. Запрет будет действовать до конца 2027 года.

Источник: Life.ru

Данное решение вносит изменения в ранее принятый указ от 5 августа 2022 года о применении специальных экономических мер. Изначально установленные ограничения были рассчитаны на период до 31 декабря 2022 года, затем их срок последовательно продлевался до конца 2023 и 2025 годов.

Напомним, ранее Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, дал поручение о немедленном начале реализации программы структурной перестройки экономики, рассчитанной до 2030 года. Программа направлена на создание современных высокооплачиваемых рабочих мест в технологичных отраслях и производствах с высокой добавленной стоимостью, а также на рост доли потребления отечественных товаров.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.