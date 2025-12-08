Ричмонд
«В его характере»: в США рассказали, как поступит Трамп в случае неудачи мирной сделки по Украине

Уитакер считает, что Трамп может отказаться от урегулирования на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп может свернуть усилия по урегулированию на Украине, если придет к выводу, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно. Об этом заявил постпред Америки при НАТО Мэттью Уитакер.

«Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере», — отметил дипломат в интервью Fox News.

Уитакер выразил уверенность, что США находятся на пути к значительному прогрессу в переговорах и близки к достижению урегулирования. Дипломат подчеркнул важность продолжения работы команд переговорщиков для продвижения процесса.

Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший подчеркивал, что его отец может отвернуться от Украины. Он отметил непредсказуемость действий главы Белого дома, которая побуждает всех действовать продуманно и честно. Предприниматель добавил, что достижения Владимира Зеленского сильно преувеличены.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
