«В его характере»: в США рассказали, как поступит Трамп в случае неудачи мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп может свернуть усилия по урегулированию на Украине, если придет к выводу, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно. Об этом заявил постпред Америки при НАТО Мэттью Уитакер.
«Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере», — отметил дипломат в интервью Fox News.
Уитакер выразил уверенность, что США находятся на пути к значительному прогрессу в переговорах и близки к достижению урегулирования. Дипломат подчеркнул важность продолжения работы команд переговорщиков для продвижения процесса.
Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший подчеркивал, что его отец может отвернуться от Украины. Он отметил непредсказуемость действий главы Белого дома, которая побуждает всех действовать продуманно и честно. Предприниматель добавил, что достижения Владимира Зеленского сильно преувеличены.