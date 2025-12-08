Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Flightradar24: самолет ВВС Британии пролетел над Черным морем вблизи Сочи

Boeing RC-135 вылетел с базы в городке Уоддингтон.

Источник: Аргументы и факты

Разведывательный самолет британских Военно-воздушных сил (ВВС) Boeing RC-135 совершил пролет над Черным морем и совершил разворот вблизи Сочи, следует из данных портала Flightradar24.

Маршрут движения самолета начался с базы в городке Уоддингтон. После этого Boeing пролетел над Нидерландами, ФРГ, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, а затем — над Черным морем мимо Крыма. На пути по направлению к Сочи он развернулся и отправился по маршруту обратно.

Ранее сообщалось, что стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135W Rivet Joint совершил разведывательный облет вокруг Калининградской области.