Flightradar24: самолет ВВС Британии пролетел над Черным морем вблизи Сочи

Разведывательный самолет британских Военно-воздушных сил (ВВС) Boeing RC-135 совершил пролет над Черным морем и совершил разворот вблизи Сочи, следует из данных портала Flightradar24.
Маршрут движения самолета начался с базы в городке Уоддингтон. После этого Boeing пролетел над Нидерландами, ФРГ, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, а затем — над Черным морем мимо Крыма. На пути по направлению к Сочи он развернулся и отправился по маршруту обратно.
Ранее сообщалось, что стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135W Rivet Joint совершил разведывательный облет вокруг Калининградской области.