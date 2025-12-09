Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы

Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в документе.
Военные сборы проходят ежегодно. На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.
Губернатор калининградской области Алексей Беспрозванных вручил новые погоны участникам мобилизационного людского резерва области БАРС-39, которым присвоены очередные воинские звания.