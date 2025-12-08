Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин продлил запрет на сделки с долями «недружественных» нерезидентов

Запрет на сделки с долями «недружественных» нерезидентов в России продлен до 2028 года.

Источник: Аргументы и факты

Глава российского государства Владимир Путин принял решение о продлении до конца 2027 года действия ограничений, касающихся операций с долями в ряде российских предприятий для «недружественных» иностранных граждан и организаций. Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, затрагивает, в частности, финансовый и топливно-энергетический секторы.

Документом вносятся изменения в Указ Президента Российской Федерации № 520 от 5 августа 2022 года, касающийся специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в ответ на недружественные действия ряда иностранных государств и международных организаций.

В пункте 1 указанного документа срок действия ограничений продлен с 31 декабря 2025 года до 31 декабря 2027 года. Указ вступает в законную силу с момента его подписания.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о ротации в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.