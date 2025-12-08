Путин продлил запрет на сделки с долями «недружественных» нерезидентов

Глава российского государства Владимир Путин принял решение о продлении до конца 2027 года действия ограничений, касающихся операций с долями в ряде российских предприятий для «недружественных» иностранных граждан и организаций. Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, затрагивает, в частности, финансовый и топливно-энергетический секторы.
Документом вносятся изменения в Указ Президента Российской Федерации № 520 от 5 августа 2022 года, касающийся специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в ответ на недружественные действия ряда иностранных государств и международных организаций.
В пункте 1 указанного документа срок действия ограничений продлен с 31 декабря 2025 года до 31 декабря 2027 года. Указ вступает в законную силу с момента его подписания.
