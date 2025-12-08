Фон дер Ляйен увязала экспроприацию активов РФ с обороной Евросоюза

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия определила доли стран ЕС в гарантиях для кредита Украине, который планируется выдать под залог замороженных российских активов. Наибольшая финансовая нагрузка ляжет на Германию. По данным Politico, эта помощь необходима, чтобы обеспечить согласие на кредит со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Франция, в свою очередь, не желает использовать активы, находящиеся в частных банках, для этих целей.