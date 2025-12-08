Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Военные сборы затронут тех, кто числится в запасе и не проходит службу в мирное время.

Источник: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин утвердил указ о проведении в 2026 году военных сборов для граждан, состоящих в запасе. Документ опубликован на портале правовых актов и начинает действовать с момента обнародования.

Военные сборы представляют собой комплекс учебно-практических мероприятий, предназначенных для тех, кто числится в запасе и не проходит службу в мирное время. Они направлены на поддержание навыков и подготовку резервистов к выполнению задач в случае необходимости.

В категорию запасников входят мужчины, проходившие срочную или контрактную службу, а также те, кто в силу отсрочки или освобождения не служил и достиг 30-летнего возраста. К ним также относятся выпускники военных учебных заведений и учебных центров, а среди женщин — лица с военно-учетной специальностью, например в сфере медицины или связи.

Ранее Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел там совещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, которые задействованы в спецоперации на Украине.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше