Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Президент Владимир Путин утвердил указ о проведении в 2026 году военных сборов для граждан, состоящих в запасе. Документ опубликован на портале правовых актов и начинает действовать с момента обнародования.
Военные сборы представляют собой комплекс учебно-практических мероприятий, предназначенных для тех, кто числится в запасе и не проходит службу в мирное время. Они направлены на поддержание навыков и подготовку резервистов к выполнению задач в случае необходимости.
В категорию запасников входят мужчины, проходившие срочную или контрактную службу, а также те, кто в силу отсрочки или освобождения не служил и достиг 30-летнего возраста. К ним также относятся выпускники военных учебных заведений и учебных центров, а среди женщин — лица с военно-учетной специальностью, например в сфере медицины или связи.
Ранее Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел там совещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, которые задействованы в спецоперации на Украине.