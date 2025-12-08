Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

В категорию запасников входят мужчины, проходившие срочную или контрактную службу, а также те, кто в силу отсрочки или освобождения не служил и достиг 30-летнего возраста. К ним также относятся выпускники военных учебных заведений и учебных центров, а среди женщин — лица с военно-учетной специальностью, например в сфере медицины или связи.