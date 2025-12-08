Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от урегулирования на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно. Об этом высказался в понедельник, 8 декабря, постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.