Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от урегулирования на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно. Об этом высказался в понедельник, 8 декабря, постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.

— Если Трамп решит, что сделка невозможна, то он отступится. Как вы знаете, это в его характере, — заявил он каналу Fox News.

При этом чиновник выразил уверенность, что Штаты уже близки к урегулированию конфликта и продолжают добиваться значительного прогресса в переговорах.

Также Уитакер призвал продолжить работу команд переговорщиков.

Возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года сейчас не рассматривается. Проведение такого саммита потребует должной подготовки. Об этом 8 декабря сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

5 декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что сейчас в графике Владимира Путина отсутствует телефонный разговор с Дональдом Трампом. При этом он отметил, что подобные переговоры можно очень легко организовать.

