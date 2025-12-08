Луна призвала не выделять Украине $400 млн: конгрессвумен назвала две причины

Вашингтон должен отказаться от планов выделить Киеву 400 млн долларов на 2026 год. С таким призывом обратилась к Конгрессу США конгрессвумен Анна Паулина Луна.
«Тот факт, что Конгресс все еще выделяет им финансирование, ужасает. Это необходимо исключить из NDAA», — написала Луна в социальной сети Х, говоря о Законе об ассигнованиях на национальную оборону.
Луна назвала две причины, из-за которых, по её мнению, США должны отказаться от финансирования Украины. Это отсутствие реакции Зеленского на мирные инициативы президента США Дональда Трампа, а также процветающая в этой стране коррупция.
Напомним, Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с новой версией мирного плана США по Украине. Украинские СМИ выдвинули версию, что он опасается прослушки и ожидает, что новую версию документа привезут ему лично.
Накануне Трамп сообщил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план.